Ajaccio : un incendie détruit deux bungalows à Capo di Feno

Il était 3h15 de ce dimanche 10 avril quand l’alerte a été donnée aux sapeurs-pompiers d’Ajaccio. A leur arrivée sur place deux bungalows inoccupés au moment des faits et une piscine avaient déjà été détruits par les flammes. Au total une dizaine de soldats du feu et trois engins ont été engagés pour maîtriser l’incendie.



Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête qui a été confiée à la direction départementale de la sécurité publique.



En septembre dernier la même résidence avait déjà été la cible d’une tentative d’attentât qui n’avait causé que peu de dégâts et qui avait été revendiquée un mois plus tard par le FLNC.



On ignore pour le moment l’origine du sinistre.