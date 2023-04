Ajaccio : un homme condamné à quatre ans de prison ferme pour vol par effraction

Les faits remontent à la nuit entre le 31 décembre et le 1er janvier 2023. Le propriétaire d'une villa située sur la route d'Alata, à Ajaccio, avait alerté les forces de l’ordre pour avoir subi un vol par effraction. La victime dénonçait un préjudice entre 30 000 et 40 000 € comprenant des articles de luxe, deux fusils de chasse de calibre 12 ainsi qu’un drone et des lunettes de réalité virtuelle.



Une enquête menée par l'Unité des Atteintes aux Biens (UAB) a permis d'identifier le suspect "grâce à l'exploitation de sa téléphonie et au retour ADN positif." indique la police dans un communique.



Le suspect a été interpellé le 4 avril 2023 à Ajaccio par les forces de l'Unité Stupéfiants et Economie Souterraine et de l'UAB. Une perquisition dans son domicile a révélé des objets volés, des armes et des produits stupéfiants.



L'homme a été présenté ce vendredi en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans ferme.