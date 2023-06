Ajaccio : un couple interpellé après une série de cambriolages

Entre le 21 avril et le 26 mai 2023, une série de vols et de tentatives de vols par effraction o nt été recensés sur la commune d'Ajaccio. Les enquêtes, confiées à l'unité des atteintes aux biens de la sûreté départementale du commissariat d'Ajaccio, ont rapidement révélé que les auteurs ciblaient principalement les commerces en début de soirée.



Les enregistrements vidéo ont permis aux enquêteurs de constater que le mode opératoire des voleurs rappelait celui d'un couple qui avait été appréhendé au printemps 2023 par la Gendarmerie Nationale pour des faits similaires. La collaboration avec les brigades de Cauro et Pietrosella a permis d'enrichir le dossier.



Ainsi, le jeudi 22 juin à 6h30, les suspects ont été appréhendés à leur domicile à Eccica Suarella, où l'un des objets volés a été découvert. Placés en garde à vue, le couple a reconnu sa responsabilité dans les huit affaires. Ils comparaîtront devant le procureur le 6 juillet prochain pour répondre de leurs actes.