Ajaccio : trois policiers visés par des tirs de carabine à plomb

Alors qu'ils effectuent leur patrouille nocturne habituelle dans le quartier du Finosello à Ajaccio, 3 policiers dans leur véhicule, reçoivent de petits plombs sur les vitres latérales, ce jeudi 11 février aux alentours de 23 heures. Les deux individus qui auraient tiré, prennent immédiatement la fuite.



Bien heureusement, aucun des agents n'est blessé. Les vitres sont quant à elles étoilées à deux endroits à cause de l'impact des plombs qui proviendraient d'une carabine de type Silver Soft.

"Il n'y a pas eu de détonation, les fonctionnaires de la brigade de nuit ont juste été un peu choqués", explique Eric Cluzeau, directeur de la sécurité publique de Corse-du-Sud.



Très vite, le parquet d'Ajaccio ouvre une enquête pour "tentative d’homicide sur agent de la force publique", mais au vu de l'enquête et des projectiles utilisés, elle est requalifiée pour "dégradation par moyen dangereux ".



Dans le cadre de ce dossier, un jeune homme placé en garde à vue et entendu dans la matinée de ce vendredi. Il a ensuite été relâché et mis hors de cause. Toutefois, l’enquête se poursuit notamment à travers le témoignage du voisinage. "Nous avons des pistes à exploiter puisqu'à Ajaccio des faits de ce type sont assez exceptionnels", indique Eric Cluzeau.