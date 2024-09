Ajaccio, toujours parmi les villes les plus sûres de France

Chaque année, le classement des villes les plus sûres de France, publié par Valeurs actuelles, retient l’attention des municipalités et de leurs habitants. En 2024, la sécurité urbaine demeure un enjeu crucial pour les grandes métropoles, de plus en plus confrontées à une montée de la délinquance.

Alors que Lille, Saint-Denis et Marseille continuent d’occuper tristement les premières places du classement des villes les plus dangereuses, avec des taux alarmants de délits violents et de cambriolages, Ajaccio se distingue toujours comme un modèle de résilience. La ville impériale, qui avait décroché la première place l'année dernière, rétrograde à la troisième position en 2024, mais continue de s'illustrer par une relative stabilité face aux cambriolages et aux vols divers (hors vols de véhicules).



Le classement de Valeurs actuelles, fondé sur les données de délinquance collectées par le ministère de l’Intérieur, offre une radiographie précise des villes où il fait bon vivre, loin des zones à haut risque. Aux côtés d’Ajaccio, d’autres villes comme Courbevoie et Meaux se démarquent également par leurs faibles niveaux de criminalité. À l’opposé, Bordeaux, Lyon, Paris et Grenoble – cette dernière accédant à la 6e place – sont classées parmi les plus à risque. Certaines villes montrent néanmoins des signes encourageants d'amélioration : Nice, par exemple, progresse de cinq places par rapport à l’année précédente, grâce à une baisse notable des cambriolages et des dégradations volontaires. De son côté, Cagnes-sur-Mer fait une entrée remarquée dans le top 10 des villes les plus sûres, illustrant l’efficacité des politiques locales en matière de sécurité.