Ajaccio : six mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende pour un abus de confiance

Un homme a été convoqué il y a quelques jours devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour répondre d'un abus de confiance. Tout à commencé le 25 août 2021, quand le gérant d'une station-service de la région, déposait plainte contre un individu qui avait ouvert un compte client et dont les prélèvements mensuels avaient été rejetés par sa banque. Le préjudice s'élevait à 5292€, couvrant le coût du carburant acquis et les frais administratifs résultant des rejets.



Malgré les multiples tentatives de contact, l'individu ne s'était pas présenté aux convocations du Groupe Fraude du commissariat d’Ajaccio ni à celles de la Gendarmerie qui pourtant l'avaient convoqué à de multiples reprises. En mai 2023, après avoir fait l'objet d'une fiche de recherche, il a été entendu librement et a reconnu les faits.



Le tribunal l'a jugé par défaut le 23 janvier 2024, le condamnant à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 18 mois. De plus, il devra rembourser la victime à hauteur de 5200€ et verser 500€ au titre des dommages et intérêts dans un délai de 18 mois. En cas de non-paiement, il s'expose à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et 3000€ d'amende. Par ailleurs, le tribunal a prononcé une interdiction d'émission de chèques pendant 2 ans, une inéligibilité de 2 ans et une interdiction de gérer une société pendant 1 an.