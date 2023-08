Ajaccio se pare de son manteau impérial pour les Journées Napoléoniennes

C’est toujours un moment fort de l’été ajaccien. Comme chaque année, les Journées Napoléoniennes reviennent du 13 au 15 août. Organisé par l’Office Intercommunal du Pays Ajaccien, cet évènement a pour but de rendre un vibrant hommage à l’enfant le plus célèbre d’Ajaccio.



Né le 15 août 1769 dans une famille modeste, Napoléon Bonaparte connaitra un destin en dehors du commun, en se hissant toujours plus haut, jusqu’à dominer l’Europe et à être sacré Empereur à l’âge de 35 ans.



Pour honorer cet homme au parcours exceptionnel, sa ville natale va donc se replonger dans son histoire et vivre au rythme de trois journées de fête ponctués par des conférences, danses impériales, musiques et autres reconstitutions historiques.