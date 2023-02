Ajaccio : quel avenir pour les résidents de l'immeuble "Le Patio" ?

Les jours passent et les habitants de l'immeuble "Le Patio", situé sur le Boulevard Louis Campi, sont toujours loin de savoir quand ils pourront rentrer chez eux. Depuis l'effondrement d'un talus le 10 décembre dernier, les résidents ont dû trouver des solutions rarement confortables. Certains sont dans des logements sociaux, d'autres voient encore leur dossier en instruction. Quelques un sont chez des proches, ou relogés par le promoteur, mais seulement pour une durée indéterminée qui ne devrait pas aller au-delà du mois de mars, marquant le début des locations saisonnières.



Finalement, seuls les locataires ayant le "luxe" de pouvoir résilier leur bail pour retrouver un autre logement peuvent envisager l'avenir plus sereinement. Pour tous les autres, l'inquiétude montant, l'heure était aux explications, la semaine dernière. Après l'occupation du hall de l'immeuble, lundi 23 janvier, et un rassemblement devant l'hôtel de ville, le lendemain, ils ont finalement été reçus par les services de la Ville.



"Ça s'est très bien passé, assure Charles Dominici, directeur général des services (DGS) de la Ville d'Ajaccio. On a pris beaucoup de temps pour réexpliquer aux résidents les procédures, car ils avaient surtout besoin de les comprendre, ainsi que de savoir quelles étaient les responsabilités et le calendrier de chacun."