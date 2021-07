Ajaccio : quand la radio devient un outil en faveur de l'inclusion

Sur Frequenza Nostra, on n’aime pas le mot « inclusion ». On ne l’aime pas parce qu’il renvoie automatiquement à son contraire : exclusion. Et sur Frequenza Nostra, l’exclusion, on déteste ! C’est pour cela que le 99 FM est ouvert à toutes et à tous. Y compris à celles et ceux dont l’élocution n’est pas parfaite. Dont le verbe est parfois une montagne que l’on gravit avec difficulté et sur laquelle, sans aide, on s’essouffle rapidement. Cette montagne, l’équipe de Frequenza Nostra souhaite la transformer en une simple petite colline , parsemée ci et là de chardons, certes, mais aussi de coquelicots et de marguerites.



Emissions en direct pour les jeunes de l’Institut médicoéducatif des Salines



Peu importe que le verbe soit haut ou qu’il soit difficilement perceptible, les jeunes de l’institut médicoéducatif investissent les ondes chaque mercredi matin de 9h à 10h, bien décidés à aborder, avec leur éducateur Lénaïc, des sujets divers : amour, amitié, solitude, famille, différence, etc. Autant de thèmes qui font partie intégrante de leur propre vie. « C’est l’occasion pour ces jeunes de 17 à 21 ans de s’exprimer sur leur quotidien, de raconter des choses personnelles » explique Lenaïc.



Toute la musique qu’on aime…



Les histoires c’est bien mais la musique c’est encore mieux ! Alors on chante également. Sur des airs de Soprano, Jul et… Johnny Halliday ! « Ces jeunes sont bien souvent introvertis ; la musique et la radio leur permettent de s’ouvrir davantage.

Vincent, par exemple, en a vraiment besoin, lui qui a tant de choses à dire. Nicolas, lui, fait davantage d’efforts pour articuler. Il nous a d’ailleurs stupéfaits lors de l’interprétation d’une chanson corse ! »

En quatre mois, l’émission « les ondes positives est en place et un Blog/podcast est en cours. Conscients qu’ils sont écoutés, soucieux de bien faire, les chroniqueurs du mercredi matin ont ainsi gagné en confiance. Si bien que pour 2021, il est question d’une émission construite avec des rubriques spécifiques que les jeunes auront travaillées en fonction de leurs goûts.ois



Ateliers radio pour les adultes du service d’accueil de jour I Fiori



Du côté du Vazzio, toujours à Ajaccio, on s’essaye également à la radio. Mais cette fois-ci en mode ateliers. Un lundi après-midi par mois, les adultes en situation de handicap mental se retrouvent autour d’un studio mobile. Aidés de gommettes colorées, d’images et autres supports pédagogiques, accompagnée de leur éducatrice Perrine, ils racontent l’histoire de la petite chienne Charlotte, laquelle leur rend visite toutes les semaines pour des séances de médiation animale. Une émission actuellement en préparation sera diffusée dans le courant de l’été.



Nous l’écrivions, sur Frequenza Nostra, ce qui prime, c’est le partage. Peu importe que l’on ait les mots ou pas, on apprend, on s’amuse, bref, on fait de la radio !