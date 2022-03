Ajaccio : opération dépollution dans le port Charles Ornano

Chaque année la régie du port Ornano organise aussi des campagnes de plongée sous-marine impliquant les bénévoles qui le souhaitent, afin que les fonds marins soient entretenus et qu’ils ne se retrouvent plus pollués tels qu’ils l’ont été.



D’ici la fin 2022, la zone du mouillage forain du quai des Torpilleurs se trouvera aménagée en mouillage organisé, avec la mise en place de corps-morts éco-conçus et de bouées connectées.