Ajaccio obtient un label qui récompense son engagement culturel auprès des jeunes

L’éducation artistique et culturelle, l’EAC, est à la fois une éducation à l’art et une éducation par l’art. C’est pour valoriser les collectivités qui mettent en œuvre des actions auprès des enfants et des adolescents qu’a été créé un label “100 % EAC”, depuis 2021. Ce sont principalement des communautés de communes ou des grandes villes qui ont été décorées, à l’image d'Ajaccio, unique lauréat en Corse. La candidature de la Ville avait été déposée en 2023, soulignant ainsi son fort investissement dans la qualité de l'éducation artistique et culturelle dispensée dans ses écoles. Le label "100 % EAC" a été officiellement remis à Ajaccio par le préfet de région et le recteur d’Académie le 1er mars 2024. "Cette reconnaissance atteste de l'engagement de la Ville en partenariat avec la Direction des affaires culturelles de Corse (DRAC) et l’Éducation nationale pour promouvoir l'éducation artistique dans le parcours scolaire des jeunes. indique la municipalité, "engagée dans une démarche globale d'éducation artistique et culturelle à travers plusieurs axes. Elle favorise la diffusion des pratiques culturelles par le biais de spectacles et événements artistiques. Elle met en valeur son patrimoine matériel et immatériel ainsi que son patrimoine naturel. Elle soutient les artistes locaux et encourage les arts plastiques. Enfin, elle œuvre pour développer l'accès à la lecture et à la littérature pour tous."



Favoriser un accés à la culture dès le plus jeune âge

Un exemple concret de cette démarche est le projet EAC mené conjointement par l’école maternelle Annexe (cours Général Leclerc) et l’école élémentaire Charles Bonafedi. Ce projet, démarré en 2022, offre aux élèves un cursus culturel complet sur trois années. Plus de 300 heures de travail artistique sont dispensées aux élèves par sept artistes spécialisés dans différents domaines artistiques, en collaboration avec les enseignants et les agents périscolaires. Cela concerne 4 classes de maternelle et 8 classes de primaire, offrant ainsi une expérience enrichissante et variée aux élèves pour les sensibiliser et les former aux arts et à la culture.



Ce label est valable pour une période de cinq ans, sans pour autant entraîner d'avantages financiers spécifiques.