Ajaccio met en chantier son nouveau conservatoire de musique

La pièce maîtresse du futur EcoQuartier

C'est ainsi au cœur du quartier du Finosello situé entre les Cannes et les Salines que les architectes du projet Amélia Tavella et Rudy Ricciotti ont imaginé un jardin suspendu en son cœur, en faisant ainsi écho à l’ancienne friche agricole présente sur le site.



Très attachés à préserver l’identité ajaccienne et à créer un lien avec l’histoire du quartier, le futur établissement a été pensé comme la pièce maîtresse du futur EcoQuartier, proposant un havre de paix aux riverains grâce à sa toiture végétalisée et ses axes piétonniers invitant à la déambulation. La respiration de ses façades, sous forme de brise-soleil granitiques, évoquent une partition musicale du compositeur Henri Tomasi, matérialisant ainsi la rencontre entre l’architecture et une œuvre musicale...



L’ouverture et la position centrale de l’édifice affichent l’ambition de diffuser la culture au sein des quartiers et d’attirer de nouveaux artistes.

D’une superficie de 3000m2, il sera équipé d’un auditorium de plus de 200 places et se composera de 26 salles d’enseignement musical, 3 salles d’enseignement de danse et une salle consacrée à l’enseignement des arts dramatiques. L’aile consacrée au centre d’enseignement et de ressources musicales numériques (CERMN) sera équipée de 3 salles de formation et 3 salles de répétition. Tous les habitants pourront donc profiter de ce conservatoire notamment au travers de l’auditorium qui accueillera une programmation interne mais également une programmation de la Ville, qui se dote donc d’un nouvel équipement dernier cri en complément de l’Espace Diamant.

Situé au cœur du futur EcoQuartier du Finosellu, le chantier du nouveau conservatoire de musique et danse Henri-Tomasi d'Ajaccio qui a débuté en mars 2022 se poursuit. Deux ans et demi de travaux seront nécessaires pour finaliser l’édifice qui accueillera les 600 élèves déjà̀ scolarisés dans l’établissement.​Ce 26 octobre Stéphane Sbraggia et Simone Guerrini étaient sur site pour la première visite officielle afin de constater l’avancée des travaux avec les principaux partenaires impliqués dans ce projet d'envergure qui s’inscrit dans la volonté d’offrir un équipement culturel de qualité aux ajacciens et au-delà, compte tenu de son rayonnement micro régional."Il était urgent de proposer un nouvel équipement à tous les pratiquants et enseignants du conservatoire actuel dont la configuration et la vétusté ne répondent plus au niveau d’exigence attendu." rappelle la municipalité qui a inscrit l'équipement dans le programme d’aménagement “Ajaccio 2030”, "qui ambitionne de conforter le centre-ville dans son rôle de lieu de vie principal du territoire ajaccien."