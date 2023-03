Ajaccio : les syndicats occupent toujours la direction du travail malgré leur rencontre avec le préfet

La rencontre entre les syndicats et le représentant de l'État a surtout tourné autour des questions de la vie chère spécifiques à la Corse. "Nous avons interpellé le Préfet sur le fait que ça fait plusieurs années que nous portons un certain nombre de revendications autour de la cherté des carburants, du prix des produits de première nécessité et de la prime d'insularité - qui n'est versée aujourd'hui qu'à moins d'un salarié sur deux sur l'île - dont nous exigeons l'extension, énumère Patrice Bossart. Il est prévu un rendez-vous avec le représentant de monsieur Darmanin et nous attendons de manière ferme une date et un horaire pour pouvoir discuter directement avec le représentant du gouvernement de la question corse sur ces problématiques."



Après 9 jours d'occupation depuis le lancement de l'opération le 28 février dernier, l'intersyndicale n'a pour le moment pas obtenu gain de cause. Ce jeudi 9 mars, elle atteindra la barre des 10 jours dans les locaux de la Direction du travail. "Il y aura ensuite un rassemblement prévu, décidé par l'intersyndicale dans sa composition plus large à Ajaccio, prévient le secrétaire général de la CGT en Corse-du-Sud. Si le bâtiment est encore occupé, l'ensemble se réunira devant la DREETS."



Les syndicalistes appellent également à manifester mercredi prochain, au départ de la gare d'Ajaccio à 14 heures, contre la réforme des retraites.