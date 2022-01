Ajaccio : les projets de la municipalité qui verront le jour en 2022

Le projet d’Antiquarium autour du baptistère paléochrétien de Saint-Jean sera inauguré en 2022. Avec son petit musée et son « agora », ce lieu sera donc remis à disposition des Ajacciens et de tous ceux désireux d’en apprendre un peu plus sur cette période de l’histoire. Mais au-delà, il s’inscrit dans un projet d’ensemble visant à une redéfinition complète du quartier Saint-Jean. « Le baptistère va jouer un rôle fondamental d’un point de vue urbain mais également patrimonial eu égard à ce qu’il représente », commente le maire. Dans ce cadre, le baptistère fera la jonction entre le Cours Napoléon et le Boulevard Paoli, ouvert via un passage piéton.