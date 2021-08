Ajaccio : les œuvres de Pierre-Paul Marchini au port Charles-Ornano du 5 au 8 août

Elle a pris forme cet été, dans un contexte sanitaire où fêter de nouveau la culture ressemble presque à une libération.

Un timing qui d’ailleurs a du sens pour le directeur du port, Paul Corticchiato, très heureux de pouvoir rendre visible pour la première fois aux ajacciens et aux touristes le travail de ce peintre originaire d’Ajaccio : « Cette exposition s’inscrit dans la politique d’animation du port durant la période estivale. Un port est un lieu de vie mais également un lieu de rencontres et d’échanges. L’art décuple cela car il attise la curiosité. Le voir exposé dans l’espace public permet de le rendre accessible à tous. Ici, la culture est à envisager comme un pont entre mer et terre, un trait d’union pour découvrir aussi notre territoire et ses richesses » indique-t-il.





Du 5 au 8 août, le public ajaccien mais aussi les usagers du port et les touristes pourront donc découvrir huit œuvres du peintre qui sont un hommage à la Corse.

Un artiste désormais reconnu dans le monde de l’art comme un nouveau maître de l’abstraction.

« Je suis très fier et très honoré d’exposer pour la première fois mes œuvres dans ma ville natale. J’espère que mon travail trouvera un écho positif auprès du public », confie le peintre Pierre-Paul Marchin

C’est dans le travail de la matière, le jeu des couleurs et des formes sur la toile que Pierre-Paul Marchini exprime sa part sensible. L’art pour lui est un medium qui lui permet de dévoiler son regard sur le monde.

---

Ouverture de l’exposition de 19 heures à minuit