Ajaccio : les jeunes U17 de l'ACA se mobilisent pour les Restos du Cœur

Les Oursons ajacciens lancent une belle opération. En marge de la pelouse, sur laquelle les projecteurs de Timizzolu seront braqués pour un match de grande importance dans la perspective du maintien, les jeunes joueurs du centre de formation vont mener une action beaucoup moins visible, mais non moins noble.



C'est à l'initiative du formateur Christophe Dessy et de l'ensemble de son groupe que l'idée de ce projet de vie commun est née au sein de la catégorie des U17. "Les jeunes ont choisi les Restos du Cœur parce qu'ils avaient envie de mener une opération pour aider les autres, se réjouit Alex Richard, référent socio-éducatif du centre de formation de l'ACA, dont le rôle est de les sensibiliser à diverses réalités via ce type d'actions. Ce sont eux qui ont mené ce projet en allant chercher les idées et en les présentant aux acteurs concernés."



Scolarisés au Pôle de formation Amparà ou au Collège et Lycée Saint-Paul d’Ajaccio, les footballeurs du centre de formation ont bénéficié de l'aide de leurs institutions pour concrétiser leurs ambitions. En présentant le projet au directeur du CFA et au proviseur de Saint-Paul, les élèves ont été soutenus pour organiser une tombola à l'occasion de deux matchs de Ligue 1 à domicile : face à Reims, ce mercredi 11 janvier, et à Lyon le dimanche 29 janvier. L'ensemble des bénéfices récoltés retombera ainsi directement dans les caisses de l'association caritative.