Ajaccio : les élèves du service d'accueil de jour s'inspirent des œuvres du Musée Fesch

La rédaction le Mardi 26 Octobre 2021 à 17:18

Le Palais Fesch-musée des Beaux-arts est partenaire depuis 2012 de l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte (ARSEA) Simone Guerrini, adjointe à la Culture et au Patrimoine de la Ville d’Ajaccio était présente ce lundi 25 octobre pour apprécier les travaux des élèves. Des travaux issus d’ateliers proposés par Julie Baltzer, de l’association « Hors des murs » et Catherine Cristofari, responsable du secteur des publics tout au long de l’année 2020 malgré le contexte sanitaire.