Ajaccio : les acteurs culturels en colère

Jean-Jacques Colonna d'Istria se définit comme « ex libraire, accidentellement éditeur et organisateur de manifestations dites culturelles depuis 50 ans, en deux mots : agitateur culturel, comme mes détracteurs aiment m’appeler ».



- Pourquoi avoir rejoint le mouvement ?

- Je n’ai jamais été un adepte des manifestations de foules même quand elles concernent la Culture, je dois le reconnaître, elles sont trop souvent peu fréquentées. Les « culturels », par essence sont des solitaires et je me range plus volontiers de ce côté.

Je parlerais donc plus de « mouvement » comme celui du clapotis le la mer le long du golfe de Lava ou encore comme celui d’un coup de vent du Libecciu, si j’habitais Bastia.





D’abord parce qu’un mouvement, ça bouge, ça évolue, ça se transforme et j’aime bien cette idée d’évolution. Et puis un mouvement, ça rappelle la danse, la baguette du chef d’orchestre, le geste du pinceau, la souple plume de l’écrivain. Enfin, parce qu’un mouvement ça a un début et une fin. En adhérant spontanément à la proposition de Paule Maerten, l’initiatrice du « Festival littéraire Romain Gary » prévu initialement en mai 2020, aujourd’hui en mai 2021, voire en 2022 ou en 2025, il m’a semblé agir, aller de l’avant et non pas seulement contester. Il faut réagir car on a oublié que la Culture était l’âme d’un pays, et quand âme il y a, le reste suit : l’économie, le social, la vie « out court ». On a oublié la Culture, pis, on l’a bâillonnée sans scrupules ! C’est un choix, malheureux, dramatique pour un pays.





Alors que faire ? Dénoncer cette ignominie- et c’est ce qu’ont fait les participants aux diverses manifestations. Ça ne suffit plus ! Que faire de plus : Montrer que les acteurs de la vie culturelle sont toujours debout, malgré leur bâillon, et qu’ils comptent bien exister envers et contre tous les tracas, embûches et pièges divers qu’on leur tendra. C’est une première manifestation qui démontre leur colère et leur résolution : « agir malgré tout » ! Marre la fermeture des librairies et des médiathèques, marre la fermeture des musées, des théâtres et des cinémas, marre la fermeture des cafés et des restaurants où l’on peut refaire le monde et vivre, marre du confinement et des couvre-feux, marre de nous bâillonner comme en 40 !