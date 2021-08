Ajaccio : le prix du Mémorial récompense les ouvrages de Claude Arnaud et Marie-Paule Raffaelli-Pasquini

Mais cette année, le palmarès dévoilé révèle une petite originalité : ce n’est pas une oeuvre mais deux qui ont été primées. D’abord, celle de Claude Arnaud, « Le mal des ruines » (Grasset). « Le jury a le sentiment de couronner non seulement un livre mais une œuvre » indique l’historien et professeur Jean-François Sirinelli, président du jury. « Ce livre nous a séduits, frappés, émus, à travers la quête d’un homme dans la Corse des années soixante. »



Une distinction à laquelle l’écrivain parisien d’origine corse se dit particulièrement sensible. « C’est un prix qui me touche beaucoup, qui a une charge émotive très différente des autres prix. Je vis à Paris mais j’ai des racines très profondes ici. » rappelle t-il. « J’essaie de montrer comment on peut vivre avec deux identités. C’est une source de grande richesse à mes yeux. J’ai une obsession pour les îles dont j’essaie de rendre compte » confie Claude Arnaud, qui signe, de son propre aveu, un livre « très personnel ».