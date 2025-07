Ajaccio : le parking du Diamant retrouve 60% de sa capacité initiale

Sous le soleil de plomb de la cité impériale, le ballet incessant des voitures en quête de places de stationnement se poursuit dans l’hypercentre ajaccien. Pour quelques mois encore, le parking de la place Diamant se refait en effet une beauté et rend la tâche des automobilistes encore plus compliquée. Mais il entre cependant dans sa dernière ligne droite. Depuis quelques jours, ce sont plus de 300 places, soit 60 % de son ancienne jauge, qui sont maintenant accessibles. Alexandre Farina, le premier adjoint de la Ville d’Ajaccio, explique : « Les travaux avancent bien, les délais sont tenus. C’est un chantier d’envergure et forcément, il y a des désagréments. C’est le lot de tous ceux qui modernisent, rénovent et transforment. En ne faisant rien, c’est certain qu’il n’y a jamais de désagréments. » Nouvel éclairage, marquage au sol, capteurs diodes et équipements incendie : le parking du Diamant poursuit sa transformation et se modernise.



Un parking de 835 places livré en totalité pour début décembre 2025

Avec un nombre important d’abonnés et seulement 190 places disponibles sur les 630 existantes, en mai et en juin, un certain mécontentement s’est emparé d’une partie des habitués du parking du Diamant : « Il faut rappeler que les abonnés ont des réductions sur le coût du stationnement mais que cet abonnement n’a jamais garanti une place au sein du parking », justifie Alexandre Farina, avant d’ajouter : « Pour autant, nous avons décidé d’accorder une réduction tarifaire pour tous les abonnés. De plus, le parking leur sera dédié prioritairement pendant quelques semaines encore. » Sur le plan structurel, l’extension du parking, qui prévoit 200 places supplémentaires et portera la capacité totale à 835 places, est également terminée. Ces nouvelles places de stationnement, qui se situeront au premier niveau, sous l’avenue de Paris et sous Eugène Macchini, bénéficieront de tous les équipements modernes et de sécurité. Plus grandes, plus accessibles en l’absence de piliers, elles seront livrées à la fin des travaux, prévus début décembre 2025 : « Pour des raisons techniques et de sécurité, le parking sera intégralement fermé durant le mois de novembre. »



Le parking place Miot rouvrira de mi-octobre à fin décembre

Dans l’attente, et au vu de la forte demande, la Ville d’Ajaccio a ouvert, depuis le 7 juin, une nouvelle aire de stationnement au niveau de la place Miot, offrant 70 places gratuites jusqu’à la fin août. Après les deux salons importants déjà programmés et qui seront organisés en septembre et octobre, le parking de la place Miot sera ensuite rouvert jusqu’à la fin du mois de décembre. « L’ouverture de la place Miot doit permettre d’améliorer le confort d’usage et d’assurer une circulation plus fluide dans les secteurs les plus fréquentés. » Les travaux de la place Diamant se poursuivent également à un rythme soutenu, et une partie d’entre elle, notamment au niveau du jardin d’enfants, pourrait être ouverte au public d’ici la fin de l’année. La livraison totale de la place Diamant est, quant à elle, prévue pour le mois de février 2026. « En ayant entrepris la réfection du cours Napoléon et de la place Diamant, ainsi que l’extension du parking, en seulement cinq ans, nous avons modernisé et transformé le visage de notre Ville », se félicite Alexandre Farina.