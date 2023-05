Ajaccio :le film Sarde « A Bolu » à l’Espace Diamant

Le film sera présenté sur grand écran et le public pourra échanger avec son réalisateur Davide Melis et son producteur Luca Melis. Ce documentaire, qui mêle dialogues et chants « a tenore », raconte l'histoire de cet art vocal né du pastoralisme, une tradition culturelle au cœur de l'identité de la Sardaigne. Depuis 2008, le Canto a tenore est classé au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. Cette projection marque la disponibilité du film sur la plateforme de streaming corse et méditerranéenne Allindì à partir du 5 mai.

En effet, “A bolu“ sera visible en France uniquement sur Allindi, pendant 1 an (du 5 mai 2023 au 5 mai 2024).

« A BOLU » est une histoire chorale née de la voix de ses protagonistes sardes. Héritiers de la pratique du Canto a tenore, ils la font vivre au quotidien loin des grandes scènes et des spectacles.