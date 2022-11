Ajaccio : le festival du film britannique et irlandais promet une édition riche en émotions

En savoir + sur la 13ème édition du Festival du film britannique et irlandais Under My Screen du 26 novembre au 4 décembre

« Du rêve XXL ». Voilà ce que promet la 13édition du festival du film britannique et irlandais Under My Screen qui se tient à Ajaccio du 26 novembre au 4 décembre. Après deux années de ralenti, l’équipe annonce une nouvelle édition totalement renouvelée. « Depuis le Covid nous avions une formule un peu réduite, avec un festival qui s’étalait seulement du mercredi au dimanche. Nous avons voulu cette année revenir à une formule un peu plus longue sur une semaine », indique Jean-Paul Filippini, le président du festival.« Under My Screen a 13 ans. Il est en pleine phase d’adolescence. D’abord il a rameuté plein de copains, car nous sommes passés de 4 membres actifs à 10 aujourd’hui. Il se répand aussi gravement en passant d’un à trois lieux de diffusion entre lesquels seront dispatchées les séances », ajoute Florence Mazzieri-Walker, responsable de la communication. En plus de l’Espace Diamant, lieu historique du festival, ce dernier prendra en effet en plus ses quartiers au cinéma l’Ellipse, mais également au tout nouveau cinéma Laetitia au centre-ville. « Le festival joue aussi l’international, il a des envies d’ailleurs, puisque nous avons quand même une réalisatrice irlandaise qui viendra présenter son film Save the cinema. Et puis c’est un festival qui passe du rire aux larmes, comme les ados. Dans la sélection, il y a autant de comédies, qu’il y a de films forts, il y a un biopic, ou encore des histoires vraies », livre encore Florence Mazzieri-Walker.En tout ce sont 18 films, dont cinq avant-premières et trois inédits, ainsi que la série originale de Canal+ « Marie-Antoinette » qui seront proposés aux spectateurs durant toute une semaine. « La série a fait son entrée l’année dernière. Elle se voit d’habitude à la télé à la maison, et là on la fait venir dans un cinéma. Nous allons voir si ce concept prend. Et la séance est, bien entendu, gratuite », souligne le président d’Under My Screen. De quoi peut-être pousser les gens à revenir dans les salles de cinéma, désertées par beaucoup depuis la crise sanitaire. « Les festivals attirent plus car on y diffuse des films qui ne passent habituellement ni à la télé ni au cinéma. Et puis c’est aussi l’occasion de rencontres », note-t-il.À ce titre, Under My Screen a mis sur pied un évènement unique le vendredi 2 décembre au cinéma Laetitia à partir de 18 heures. « Nous avons fait venir Sylvain Despretz qui est le story-boarder de Gladiator, d’Alien, de la Chute du faucon noir ou encore d’Harry Potter. Il vient faire une masterclass qui va durer deux heures, à sa demande », dévoile Jean-Paul Filippini.« Il accepté de venir alors qu’il avait refusé quatre festivals avant nous », se réjouit-t-il encore, en précisant que durant ce temps fort Sylvain Despretz viendra expliquer le métier de story-boarder, ce qu’il a pu faire aux côtés des plus grands, mais aussi sa nouvelle vie de producteur et réalisateur. À l’issue de cette séance, il se prêtera également au jeu des dédicaces de son livre Los ángeles.« Under My Screen grandit aussi dans le sens où cette année nous avons un jury professionnel. La directrice artistique du festival de Dinard, Dominique Green, en sera la présidente. Et puis nous avons des réalisateurs, des producteurs, des comédiennes, des éditorialistes et des chroniqueuses qui nous rejoignent dans ce jury », se félicite d'autre part le président du festival.Comme chaque année, une grande place sera aussi accordée aux scolaires, qui constitueront un jury spécifique de leur côté. Mais afin de permettre au festival d’inscrire son développement dans une vraie démarche pédagogique et didactique, un partenariat a également été tissé récemment avec le lycée St-Paul, grâce au professeur Julien Istria. « Nous allons à l’avenir inclure les élèves avec nous dans l’organisation et les faire travailler sur la traduction des contenus de notre site Internet pour qu’ils soient disponible en français, en anglais et en corse », annonce Jean-Paul Filippini. De quoi donner à ces lycéens, qui ont d’ores et déjà traduit l’ensemble des synopsis de cette édition dans la brochure, l’occasion d’utiliser l’anglais de façon pragmatique.Enfin, cette année l’équipe d’Under My Screen a décidé de faire appel aux talents des graphistes au travers un concours pour créer son affiche avec un joli prix à la clef. Et le moins que l’on puisse dire c’est que beaucoup ont été inspirés par le festival. « Nous avons eu 25 propositions, toutes d’une grande qualité. Nous nous sommes battus pour défendre nos affiches préférées, car il y en avait vraiment des géniales », sourit Florence Mazzieri-Walker en saluant Faustine Poingt, la vainqueur, qui « a fait un festival dans son affiche et y mettant des références à la Corse mais aussi tous les clichés qu’on peut trouver dans le cinéma britannique et irlandais ». Fort de ce succès l’équipe du festival envisage désormais de renouveler cette opération tous les ans, et pourquoi pas d’organiser une exposition de toutes les affiches proposées.En attendant, elle donne rendez-vous à tous les amoureux du cinéma dans les salles obscures ajacciennes pour vivre de grandes émotions avec cette édition 2022.