Ajaccio : le comité « COVID économique » est lancé

« Après le confinement où nous avons connu une situation économique à l’arrêt et dans ce contexte de reprise, avec cette part d’inconnu, il nous a semble utile de créer ce comité » explique Stéphane Sbraggia, premier adjoint à la ville d’Ajaccio.



Lors de cette troisième séance de travail, le comité « COVID économique » a affiché son double objectif : faire un recensement et un état des lieux des dispositifs d’aide mis en place, puis mettre en place une veille économique, afin d’identifier les problématiques et y répondre au mieux.



« Le comité va nous permettre d’échanger, de savoir ce que nous avons fait et ce que nous allons faire » précise Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, Présidente de la SPL M3E et vice-Présidente à la CAPA en charge du développement économique et numérique.



A l'issue de la réunion, la création de ce comité « COVID économique » a été officiellement actée. Il se veut une instance ouverte, une sorte de guichet unique, qui a le souci d'être lisible sur le territoire, afin de rendre l'ensemble des aides accessibles à tous.



Sébastien Ferracci, Directeur du développement économique de la CAPA, aura la charge d'animer ce comité de pilotage qui sera composé de représentants de diverses institutions, collectivités et services de l’État. D’ici septembre, un plan d’action en faveur de entreprises sera élaboré.