Ajaccio… le Mouvement : "Ajaccio n’est pas nationaliste, pas de droite, pas de gauche, elle est Ajaccienne"

Laurent Marcangeli, président du "Mouvement" et le comité exécutif ont répondu aux questions des adhérents désormais au nombre de 1.508.

Voici quelques-unes des réponses apportées par Laurent Marcangeli aux soucis de ses interlocuteurs.





Place du végétal en ville

« J’ai signé la pétition du Bistrot du Cours. mais nous avons un bilan : nous allons d'ailleurs faire un décompte précis du nombre d’arbres qui ont été plantés à Ajaccio depuis 2014 sous ma mandature. C’est sans précédent : aux Cannes, aux Salines, place Campinchi, au Casone. Mais il faut faire plus, dans nos espaces et bâtiments publics. Ce n’est pas une conversion de dernière seconde de ma part comme j’ai pu le lire : replongez-vous dans mes écrits et archives et voyez que, quand j’étais député, j’interpellais déjà le Gouvernement sur toutes les problématiques environnementales… En tant qu’homme de ma génération et depuis des années, j’ai pleinement conscience qu’il est indispensable de mettre la question climatique au fronton de tous nos projets. Ce "mieux-vivre" passe par un repositionnement de la végétation dans le projet d’aménagement urbain. Nous travaillons d’ailleurs depuis plus d’un an à la plantation d’arbres dans les cours d’écoles et dans les crèches. »





PLU

« Nous sortons de 45 jours de consultation publique : nous allons pouvoir pendre connaissance du compte-rendu des commissaires enquêteurs. Par ailleurs, l’accès à l’hôpital via le Mont-Thabor n’existera pas, j’y suis opposé et j’en ai fait la promesse. Notre projet apporte davantage de protections que le précédent (2013), il augmente les espaces non-constructibles, réduit l'extension vers l’est et se concentre sur la réhabilitation de l’habitat existant." Les critiques sont dans une démarche purement électorale : quoi de plus démocratique qu’une enquête publique où rien n'est figé ? Nous sommes désespérément en attente de voir un début de commencement de proposition d’alternative à ce que nous menons, nos opposants agitent des peurs et jettent l'opprobre sur mon équipe : nous allons aller à la rencontre des Ajacciens mais je ne répondrai pas à ce qui sont dans "le vide de la projection" pour Ajaccio et dans le dénigrement permanent. Ce n’est pas ma vision de la politique. Quant à ceux qui veulent s’adonner à ces méthodes, c'est leur responsabilité »





Caroline Cortichiato, Stéphane Sbraggia et David Frau ont participé également à ce débat ouvert qui a abordé mille et une thématiques allant du social aux dangers de la route