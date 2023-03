Ajaccio : le Grand site de la Parata déclare la guerre aux "griffes de sorcière"

Le Grand site de la Parata a besoin d'un gros coup de main. Le syndicat mixte - de la Ville d'Ajaccio et du Conseil départemental de la Corse-du-Sud - en charge de sa gestion et de sa préservation, a lancé un appel à l'aide pour venir à bout des "griffes de sorcière". Un nom barbare pour désigner une espèce végétale exotique qui prolifère à grande échelle sur le site et menace la biodiversité locale. Ses racines sécrètent en effet des composés biocides impactant le bon fonctionnement du sol et empêchant la pousse d’autres plantes. De même, sa résistance à la sécheresse et aux embruns salés lui permettent de se développer très facilement sur le littoral, avec une croissance très rapide jusqu’à 1 mètre par an.



"C'est une plante exotique envahissante qui colonise tout le pourtour littoral de la Corse et même en Méditerranée, ce qui étouffe les espèces indigènes et diminue la présence des insectes et des autres plantes, précise Marie Pietri, chargée de l'information et des actions éducatives au Grand site des Sanguinaires. On a travaillé avec le conservatoire national botanique de Corse sur un protocole d'arrachage. Aujourd'hui, on en enlève une partie, mais le but est vraiment de continuer pour en arriver à bout et scruter ensuite, grâce à un travail en interne sur 5 ans, toutes les repousses pour les arracher au fur et à mesure."