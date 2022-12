Ajaccio lance u librettu, un livret de famille bilingue français-corse

C’est une première en Corse : la Ville d'Ajaccio proposera bientôt aux couples qui célèbrent leur union dans la cité impériale, en plus du livret classique, u librettu, un livret de famille bilingue français-corse.Si le document n’a, pour l’heure, qu’une portée symbolique et affective, il se veut une manière de vivre en corse et son contenu ne sera pas calqué sur la version française. En effet la Ville d’Ajaccio a décidé de faire appel via un concours aux artistes, aux graphistes pour illustrer les pages rythmées par un arbre généalogiques et des chansons traditionnelles.Pensé par le service langue et culture corses et porté par l’adjoint à la langue corse et à l’identité ajaccienne, Christophe Mondoloni, le Librettu accompagne la promotion du corse et sa présence dans l’offre de service administratif.