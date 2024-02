Ajaccio : la ville conventionne avec ses partenariats pour le cadre du plan communal de sauvegarde

En cas d’évènements majeurs, tels que des évènements climatiques ou des accidents, il a pour but de protéger les populations. Le plan communal de sauvegarde nécessite donc une synergie parfaite de tous les acteurs devant alors entrer en jeu pour œuvrer aux opérations de secours et de soutien des habitants. Dans cette optique, ce mardi, la mairie d’Ajaccio a signé cinq conventions avec ses partenaires afin de formaliser les accords entre la commune et ces acteurs locaux, ainsi que les conditions d’engagement de chacune des parties.



Deux conventions distinctes sont ainsi tout d’abord venues lier la ville à la Croix rouge française de Corse-du-Sud et à la Protection Civile de Corse qui pourront être sollicitées pour des « missions de soutien à la population, englobant un ensemble d’actions qui vise à mettre en place une chaîne distincte de celle des secours, pour une prise en charge matérielle et morale des personnes concernées par un évènement et de leurs proches ». « En situation d’urgence impérieuse ou en cas de montée en puissance de son plan communal de sauvegarde, la commune pourra être amenée à activer un ou plusieurs centres d’accueil et de regroupement (Care), dont la coordination et le commandement sont sous l’entière responsabilité de l’autorité territoriale », précise la mairie.



Par ailleurs, la ville a aussi signé une convention avec le Palatinu, palais des sports et des spectacles du Stilettu, qui peut être sollicité pour une « mise à disposition des lieux pour le convertir en centre d’accueil et de regroupement », avec un accueil maximal établi à « 2000 personnes en accueil de jour » et « 375 couchages en accueil de nuit ».



Enfin, des conventions ont également été formalisées avec le Centre Intercommunal d’Action social (CIAS) et la Falep-Ligue de l’Enseignement de Corse. Le CIAS, qui gère notamment le registre communal des personnes sensibles, peut en effet « être amené à collaborer avec les différents services municipaux dans la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde », notamment en ce qui concerne la gestion des vagues de chaleur et de grand froid. La Falep de son côté « participe au système de mise en alerte de dispositifs destinés aux populations vulnérables, dont les personnes sans domicile fixe ». Le conventionnement avec cette dernière permet ainsi « d’optimiser sur le territoire de la commune d’Ajaccio, les moyens d’accueil des publics vulnérables lors de l’activation des plans de protection des populations et la déclinaison de plans nationaux (grand froid et canicule) en région ».