Ajaccio : la gare ferroviaire sera opérationnelle début avril

L'espace entre les deux bâtiments a été conservé, simplement recouvert d'une verrière, dans l'hypothèse de la mise en place d'un prolongement d'une voie ferrée allant jusqu'à la mairie. Entièrement reconfiguré, le site se dotera également de nouvelles places de parking aménagées dans l'entrée qui mène au dépôt de la gare.



"On rénove la gare puisque demain, arrive la Commande centralisée de voie unique (CCVU), rappelle Jean-Baptiste Bartoli. On va augmenter les circulations entre Ajaccio et Mezzana, sachant qu'on a déjà fait l'entrecroisement à Caldaniccia. Forcément, on va avoir une nouvelle offre, beaucoup plus attrayante, qui continuera à être une alternative à la voiture. Plus de circulation et donc, beaucoup plus de voyageurs en gare."



Ce nouveau système informatique - existant déjà sur le tronçon entre Bastia et Casamozza - devrait être mis en service entre septembre 2024 et début 2025. Celui-ci devrait permettre de voir le nombre de trains-trams se multiplier. "La cadence de circulation devrait doubler", explique ainsi Jean-Baptiste Bartoli, passant de 13 à 26 passages chaque jour. Des créneaux ajoutés qui n'élargiront pas l'amplitude horaire du trafic quotidien.



Cette CCVU pourrait aussi concerner les lignes plus importantes à l'avenir, avec un passage de plus par jour envisageable. Le nombre de Corses faisant du train, un moyen de transport quotidien, va donc pouvoir poursuivre son évolution.