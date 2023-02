Ajaccio : la gagnante de la tombola d'Inseme a reçu son lot

« Nous sommes très heureux de soutenir Inseme depuis 6 ans, c’est important pour le groupe d’aider la société et à travers Inseme, rendre service aux familles en Corse » a souligné ce jeudi 12 janvier Jean-André Miniconi directeur du groupe éponyme à l'heure de la remise du premier prix de la tombola 2023 qui s'est effectuée en présence Laetitia Cucchi, présidente d'Inseme, des membres du Conseil d’Administration et des bénévoles de l’Association.



Pour la circonstance tous n'ont pas manqué de remercier Jean-André Miniconi mis aussi félicité chaleureusement Maryline d’Ajaccio qui a gagné la voiture, elle qui soutient régulièrement l’Association en participant à ses collectes.

« C’est ma petite contribution à l’Association et pour les familles qui en ont besoin. Je suis très émue d’avoir gagné ce magnifique lot et très heureuse d’avoir rencontré l’équipe !»





Le tirage au sort des gagnants a eu lieu le 6 janvier dans le bureau d'Inseme d'Ajaccio en présence de Laetitia Cucchi, de Maître Savelli, huissier de Justice lors d'une manifestation animée par Paul-Antoine Squarcini.

Pour rappel, la tombola a récolté le montant exceptionnel de 59 000 € à l’Association grâce à la vente des billets.

100% de cette somme sera versée au profit des familles confrontées au déplacement médical sur le continent.

A cette occasion, Inseme a tenu à remercier, une nouvelle fois, tous les généreux partenaires qui ont offert des lots, les nombreux bénévoles et participants.