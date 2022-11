Ajaccio : la direction de La Poste occupée par des salariés en grève

La mobilisation dès des agents de La Poste du Sartenais Valinco Alta-Rocca continue et ce mardi 22 novembre, au huitième jour de mobilisation une délégation de intersyndicale CGT-STC-FO et CFDT et des agents des bureaux de Propriano, Sartène, Petreto-Bicchisano, Olmetu et Livia ont occupé le siège régional de La Poste, à Ajaccio et a demandé à être reçu par la direction car jusqu'à présent il n'y a eu aucune avancée dans le conflit. Les revendications restent inchangées : le personnel refuse la décision de la direction qui souhaite réduire les horaires d'ouverture des bureaux et supprimer des emplois.

La direction devrait recevoir les grévistes à 14 heures.



Plus d'info à venir