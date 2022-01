Ajaccio : la campagne de recensement 2022 va débuter

Le Recensement 2022 de la Population Française aura lieu du 20 janvier au 26 février. A Ajaccio il concernera quelques 2 700 logements sélectionnés par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) et répartis sur toute la ville. Cet échantillon correspond, chaque année, à 8 % du parc de logements de la commune.



Les foyers Ajacciens concernés par le recensement de la population vont recevoir, prochainement dans leur boîte aux lettres, un courrier les informant du passage à leur domicile d’un agent recenseur mandaté par la Ville.

Lors de sa venue, cet agent (homme ou femme) sera porteur d’une carte officielle avec photographie, signée et estampillée du cachet de la Ville d’Ajaccio. Il remettra le questionnaire de recensement en main propre, au fil de sa tournée, et passera le récupérer dès que possible. Les réponses à ce questionnaire peuvent aussi se faire sur Internet en utilisant un code d’accès personnalisé que l’agent recenseur délivrera aux personnes concernées lors de sa visite.



« Le recensement, précise l’Insee, permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Il détermine la population officielle de chaque commune. La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoirepermet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers,

déterminer les moyens de transport à développer... »



Les réponses au questionnaire de recensement resteront strictement confidentielles. Elles seront remises à l’Insee « pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée. »