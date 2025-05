Ajaccio : la Saint-Erasme revient en force pour ses 30 ans

La nouveauté de cette édition anniversaire ? Mettre en avant des espèces oubliées. « Avant, la mustelle ou le sar, c’était du poisson noble. Aujourd’hui, tout le monde ne jure que par le loup ou la dorade, pourtant souvent venus d’ailleurs », rappelle Michel Serreri, président de l’association Pescadori Aiaccini. L’idée est donc de préparer des dégustations à base de ces poissons délaissés, comme autant de manifestes pour une consommation locale, responsable et savoureuse. Aux côtés des familles ajacciennes, des dizaines de curieux se pressent. La pédagogie n’est jamais loin. Cette année, les visiteurs et les scolaires sont invités à découvrir les enjeux de la pollution maritime, du réchauffement climatique et à s’initier à de petits gestes éco-responsables. « En sensibilisant les plus jeunes, on protège l’avenir de notre mer », insiste Michel Serreri, soucieux de transmettre autant que de divertir.



Mais la Saint-Erasme, c’est aussi la fête. Lorsqu’en début de soirée les premiers accords s’élèvent, la place du marché se transforme en petite scène ouverte sur la Méditerranée. Là, on chante la mer, on danse les traditions corses, et on se réjouit de retrouver, au fil des ans, cette convivialité unique. Jean-Philippe, touriste marseillais fidèle au rendez-vous, ne manque pas d’éloges : « Je reviens chaque année pour l’ambiance, la chaleur, et surtout les concerts en soirée. C’est comme un lancement de l’été, mais ici, avec la mer en toile de fond et les pêcheurs qui partagent leur passion. On ne trouve pas ça ailleurs. »

Pour cette trentième édition, la Saint-Erasme s’offre donc une nouvelle jeunesse, sans rien céder de l’authenticité qui, depuis trois décennies, fait battre le cœur du port de plaisance d’Ajaccio.