Ajaccio : inauguration officielle du bureau de poste Saint-Gabriel

Un vitrail revalorisé et de larges baies mettant en avant les grands volumes et les grandes hauteurs sous plafond d’un lieu, connu pour avoir été dans le passé, un des hauts lieux de la culture ajaccienne, comme le rappelle Pierre-André Nicolai, guide conférencier à l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien : « Dans sa première partie de l’histoire, ce bâtiment a été un haut lieu de la vie culturelle ajaccienne, car c’était le Théâtre Saint Gabriel, bâti en 1828. Il portait le nom de Saint Gabriel, car il faisait référence à ce préfet (NDLR Gabriel Lantivy) qui était venu en Corse de 1824 à 1828 et dont l’activité préfectorale à Ajaccio, correspondait à la projection des grands bâtiments administratifs comme la Mairie, la Préfecture et donc à ce Théâtre. On y a joué Verdi, Puccini et d’autres. C’était un haut lieu de la vie culturelle pendant près d’un siècle avec des spectateurs de renommée comme l’Impératrice Eugénie et la vue d’artistes grandioses, qui y sont venus sur scène, comme César Vezzani ou Tino Rossi avec son père. Malheureusement, en octobre 1928, un terrible incendie a complètement ravagé cette magnifique enceinte de 800 places. Trop coûteux pour le reconstruire, un arrangement a été trouvé entre la Municipalité et la Direction des PTT pour qu’il puisse bénéficier de ce lieu, en essayant de sauvegarder ce qu’il était possible de l’ancien théâtre. C’est pour cela que l’on retrouve encore certaines similitudes, notamment au niveau du perron, des marches et du rez-de-chaussée ».



Même s'il a su garder l’esprit de ce qu’il a pu être au 19 e siècle, le lieu se veut dorénavant être avant-gardiste dans la nouvelle ère digitale, dans laquelle La Poste s’est engagée depuis plusieurs années. Ce bureau de poste de nouvelle génération s’articule autour de 3 grands univers avec un espace de vente grand public, un espace conseil bancaire et un espace dédié aux professionnels.



De nouveaux services spécifiques et une rénovation qui a complètement séduit, Jean-Philippe Poma, le directeur exécutif de la Poste de Corse : « C’est le plus grand bureau de poste de Corse-du-Sud. Les travaux ont duré 4 mois et dans lesquels nous avons investi près de 700 000 euros afin de le rendre plus lumineux et à construire des parcours clients beaucoup plus fluides. L’objectif premier était d’améliorer la satisfaction de nos clients. C’est le premier bureau qui associe à la fois le côté historique et la modernité qui regroupent nos activités nouvelles ».