Ajaccio : il gagne 113 744 € au Quinté+

Les grands gagnants sont à l’image du PMU et de ses parieurs.

Ils sont représentatifs de l’ensemble des catégories socioprofessionnelles françaises. Leur moyenne d’âge tourne autour de 50 ans. Avant de valider leur pari, ils s’informent régulièrement via différents canaux et suivent les pronostics de certains experts, essentiellement par le biais de la presse hippique ou des pages dédiées dans la presse quotidienne régionale.

Quel que soit leur niveau d’expertise, ils sont tous de fervents passionnés du spectacle des courses et prêts à partager leur passion avec d’autres parieurs indique le PMU. qui n'en a dit pas davantage sur le gagnant ajaccien !