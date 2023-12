Ajaccio : deux tentatives d'incendie contre deux restaurants

Les faits sont survenus ce 19 décembre vers 4 heures. Ils visaient le restaurant Poccu Pezzu et Le directoire.

Sur place, les services de la direction départementale de la sécurité publique d'Ajaccio et la Police Judiciaire constataient que la terrasse de l’établissement avait été incendiée à l’aide d’hydrocarbure et que du mobilier - des chaises et des tables - présents sur la terrasse avait été dégradé.



La poursuite des constatations faites par les enquêteurs permettait également de découvrir que l’établissement Le Directoire, situé à proximité, avait aussi fait l’objet de dégradations par incendie.



Une enquête a été ouverte pour "dégradations par incendie et moyens dangereux pour les biens ou les personnes ainsi que de transport d’engins explosifs" et a été confiée à la DTPJ d’Ajaccio.