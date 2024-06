Ajaccio : deux élus entendus par la justice dans le cadre d’une enquête financière

C’est la suite des perquisitions qui avaient visé les locaux de la mairie d’Ajaccio et de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (Capa) en octobre 2022 . Depuis ce mardi matin, Stéphane Vannucci, adjoint au maire en charge des sports, Nicole Ottavy, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et au logement, et Antoine Maestrali, directeur de cabinet du maire d’Ajaccio, sont entendus dans le cadre d’une affaire aux mains de Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Marseille.Dans un communiqué, la mairie d’Ajaccio indique que Stéphane Vannucci, Nicole Ottavy et Antoine Maestrali se sont « rendus dans les locaux de la direction économique et financière de la police judiciaire » et « sont entendus dans le cadre des procédures habituelles d’une enquête financière ». « Comme depuis le début des investigations, le maire et président de la CAPA, Stéphane Sbraggia, ses deux cabinets et les directions générales des services de deux collectivités collaborent et se tiennent à disposition des enquêteurs afin que toute la lumière puisse être faite sur les objets des investigations judiciaires », ajoute encore la municipalité.Selon les informations de nos confrères de RCFM, ce sont en tout sept personnes reliées à la mairie d’Ajaccio qui seraient en garde à vue dans le cadre de ce dossier financier. Pour l'heure, le parquet de Marseille n’a pas pu être joint afin d’obtenir plus d’informations sur cette enquête. Toujours selon RCFM, cette dernière serait liée au sulfureux dossier des villas Amhan.