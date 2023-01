Ajaccio : des travaux pour renouveler les réseaux d’eau des rues Zevaco Maire et Pozzo di Borgo

Les rues Zevaco Maire et Pozzo di Borgo subissent régulièrement des effondrements dus à la vétusté de leurs réseaux d’eau potable, usée et pluviale. Pour cette raison la CAPA a prévu un réaménagement complet qui nécessite des travaux importants, qui perturberont la circulation au cours des prochains moins.



Les travaux, qui débuteront ce 16 janvier 2023, seront exécutés en plusieurs phases et suspendus pendant la période estivale. "L’étroitesse des rues nécessite une fermeture à la circulation des véhicules. Seul un accès piéton sera maintenu." indique la CAPA dans un communiqué en précisant le calendrier des travaux.





Du 16 au 20 janvier, la rue Pazzo Di Borgo sera fermée de la rue Bonaparte au quai Napoléon pour les travaux préparatoires.



Du 23 au 27 janvier aurait lieu les travaux de traversée du quai Napoléon. La circulation des poids lourds sera interdite sur le boulevard Danièle Casanova: Les poids lourds seront déviés sur l'avenue Eugene Macchini de 5 à 16 heures. La rue Pozzo Di Borgo sera de la rue Bonaparte au quai Napoléon.



Du 30 janvier au 15 avril auront lieu les travaux sur la rue Pozzo Di Borgo. La rue sera fermée de la rue Bonaparte au quai Napoléon.



Durant toute la période de travaux, los stationnements seront neutralisés sur les rues Pozzo d Borgo et Zevaco Maire ainsi que sur une partie du qual Napoléon