Ajaccio : début d'incendie dans un local de l'hôpital

V.L. le Dimanche 23 Avril 2023 à 11:58

Ce dimanche 23 avril, en début de matinée, un incendie s'est déclenché ​ au nouvel hôpital d'Ajaccio. Pour une raison qui reste à déterminer un local situé au premier étage dans le service des soins intensifs a pris feu. L'intervention des pompiers a permis de maîtriser rapidement les flammes et l'incident n'a pas entraîné d'intoxication ni de déplacement des patients. Les soldats du feu ont ensuite procédé à la ventilation des lieux et pris des mesures de monoxyde de carbone afin de s'assurer qu'il n'y avait plus aucun danger.