Ajaccio : ces petits sentiers de randonnée à l'abandon

Philippe Cochy et son groupe de randonnée déplore la disparition progressive des petits sentiers pédestres de la région d’Ajaccio.

Selon lui, cela fait trois ans maintenant que plus aucune administration ne se préoccupe de ces sentiers. Ils étaient autrefois entretenus par les brigades vertes du service de protection de l’environnement du Conseil général de Corse-du-Sud.qui ont, désormais, concentré leurs actions sur les sentiers de randonnées les plus importants, appelés, aussi, sentiers d'intérêt patrimoniaux.

Ces chemins plus larges, le groupe de Philippe Cochy ne veut pas les emprunter car les motos s'y sont invitées...



Depuis, les petits sentiers se referment. Ceux qui vont d’une grande piste à l’autre à l’intérieur de la forêt domaniale de Chiavari font partie du lot. Au mieux ils sont remplacés par des sentiers très étroits tracés par les chasseurs. Ainsi, le sentier qui existait entre la plage de Portigliolo et le village de Coti s'est totalement refermé. Des tracés qui étaient sur les cartes IGN n'existent plus du tout. Philippe Cochy s'indigne.

"Il y avait un sentier, magnifique, qui allait du Château de la Punta à la pointe de la Liscia, mais il est devenu impraticable. Marcheurs, randonneurs du dimanche, promeneurs, ces sentiers sont essentiels à notre qualité de vie, à notre santé. Nous aimons y passer plusieurs fois par semaine une heure ou deux en variant les trajets pour y puiser des forces et du plaisir. Les longs itinéraires de randonnées et larges pistes forestières ne répondent pas à ce besoin. Quelle perte !"



La semaine dernière le groupe de randonneurs a envoyé une lettre à Gilles Simeoni pour lui faire part de ce constat. Elle était accompagnée d'une pétition signée par une cinquantaine de passionnés.

A ce jour, ils n'ont pas reçu de réponse ...