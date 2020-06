Ajaccio : après les inondations, fermeture temporaire du bureau de La Poste des Salines

En attendant, pour continuer à servir aux mieux les clients, les trois bureaux de poste les plus proches sont :

La Poste d’Ajaccio Sainte-Lucie - 81 cours Napoleon – Du lundi au vendredi : 8h45-12h et 13h–17h – Samedi de 8h45 à 11h30

La Poste d’Ajaccio Mezzavia – Jardins de Mezzavia – Du lundi au vendredi :

9h à 17h et le samedi de 9h à 12h

La Poste Sarrola Atrium pour les prestations bancaires uniquement – Centre commercial l’Atrium – Du mardi au vendredi : 09h30-12h et 13h-17h et le samedi de 09h30-12h30 + les automates bancaires disponibles de 08h à 22h 7j/7



Le retrait des colis et lettres recommandées des clients du bureau des Salines continue à s’effectuer normalement à l’espace côté pro de Franchini (pour particuliers et entreprises), qui a également subi des dégâts mais a pu rouvrir dès lundi 15 juin.



Pour la partie bancaire, les conseillers d’Ajaccio Salines sont joignables aux numéros de téléphone habituels et seront d’ici quelques jours relogés aux bureaux de Mezzavia et Sarrola Atrium.