Ajaccio à l'heure impériale : Deux soirées exceptionnelles pour célébrer la sortie de "Napoléon" de Ridley Scott

Le 22 novembre prochain, le film tant attendu de Ridley Scott, "Napoléon", sera enfin dévoilé dans les salles du monde entier. À Ajaccio, ville natale de l'Empereur, l'impatience est à son comble. En vue de cet événement historique, la Ville s'est associée aux cinémas Ellipse et Laetitia pour offrir aux Ajacciens deux soirées impériales.



L'équipe des cinémas Ellipse et Laetitia a décroché une avant-première de "Napoléon" le mardi 21 novembre à l'Ellipse à 19 heures, suivie d'une séance exceptionnelle au cinéma Laetitia le samedi 25 novembre à 17 heures. Deux projections à savourer sur un mode immersif.



Mais ce n'est pas tout. Les deux salles ajacciennes, la ville, le Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts, ainsi que plusieurs partenaires, dont la Maison Bonaparte, se sont en effet mobilisés pour proposer aux spectateurs plusieurs animations qui plongeront les spectateurs dans une ambiance propice à la découverte du film. Au programme : les chasseurs à pied de la Garde impériale, expositions, stands, démonstration des Danses impériales ou extrait de la comédie musicale « Napoléon, l’épopée intime », borne à selfie, cadeaux à gagner par tirage au sort (nombreux lots, parmi lesquels 50 entrées gratuites valables pour deux personnes au Palais Fesch), mais aussi échanges avec le public en fin de séance. Autant dire deux soirées qui raviront les aficionados de l’Empereur. Avec, en point d’orgue, le regard singulier du cinéaste Ridley Scott pour ce biopic de Napoléon mettant en scène l’immense acteur Joaquin

Phoenix, dans le rôle du plus illustre des Corses...