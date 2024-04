Ajaccio : Work in progress pour la Youth Engagement Academy

Dans le cadre d'une coopération internationale sur la citoyenneté européenne, des jeunes délégués de Pologne, Grèce, Roumanie, Macédoine du Nord, Suède et Allemagne se sont réunis à Ajaccio afin de développer un outil de démocratie participative via une plateforme internet : le Youth Engagement Academy. Ce projet ambitieux a pour vocation de renforcer les compétences des jeunes afin de les impliquer activement dans l'élaboration des politiques de l'Union européenne.



L'outil en question sera une plateforme internet multifonctionnelle, offrant diverses activités permettant aux jeunes de développer un esprit critique et de s'investir pleinement dans les enjeux politiques européens. Des campagnes, des opportunités de formation ainsi que des échanges avec des décideurs politiques européens seront proposés aux jeunes participants, favorisant ainsi leur engagement citoyen et leur sens des responsabilités.



Le travail se poursuit depuis déjà un an dans les différents pays avec une rencontre entre jeunes européens déjà effectuée en Suède et une quinzaine de jeunes corses seront invités prochainement à un grand meeting de dialogues et débats prochainement à Bucarest en Roumanie. « Ce type de projet est une véritable opportunité pour la jeunesse insulaire de s’ouvrir sur l’Europe et d’être acteurs de la politique qui les concerne, explique Matteo Van de Looij, de la Coopérative d’Initiative Jeunes Entrepreneurs impliquée dans le projet. Nous organiserons également des ateliers de travail avec une cinquantaine de jeunes en Corse ».



Au final, l’outil numérique contiendra 9 modules distincts, pour impliquer et initier les jeunes à la politique. Ce type de projet permet également aux différents partenaires européens de découvrir la Corse et son histoire. Les plus jeunes d’entre eux comme Ebba une jeune suédoise de 20 ans et Klaudia venue de Pologne étaient ravies de visiter la vieille ville et notamment la fameuse maison de Napoléon.



Le prochain rendez vous se déroulera en Grèce, l’occasion pour les représentants corses de découvrir à leur tour culture, patrimoine et politique locale.