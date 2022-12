Ajaccio : Une mini-entreprise pour faire découvrir aux plus jeunes l’Économie Sociale et Solidaire

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) la CRESS a organisé conjointement avec la mutuelle MACIF une journée avec des scolaires sur une thématique d’actualité, les déchets et leur problématique. Le format qui a été choisi afin de motiver les jeunes a été celui de la mini-entreprise en partenariat avec l’association Entreprendre pour Apprendre qui a déjà 8 ans d’expérience en Corse avec 141 mini entreprises accompagnées. « Nous avons d’abord accueilli les classes autour d’un atelier découverte de l’ESS et nous avons exposé la problématique du jour ainsi que le travail proposé, a expliqué Julie Paganelli, chargée de mission de la CRESS. Les déchets représentent aujourd’hui 300kg par personne par an, nous avons présenté les solutions existantes avec les recycleries par exemple ce qui nous a permis de leur expliquer ce que sont les économies linéaire et circulaire ».



Les enfants ont été ensuite répartis en équipe avec une petite difficulté, les classes ont été mélangées. « Il s’agissait de les mettre en réelle condition d’entreprise. On arrive dans une équipe qu’on ne connaît pas forcément, il faut collaborer en bonne intelligence et en toute bienveillance ». Les jeunes ont donc appris à collaborer, m utualiser, écouter l’autr e , argumenter et voter pour délibérer et prendre des décisions. U n exercice tant utile dans le fon d donc comme dans la forme.



L’ hôtel Castel Vecchio d’Ajaccio a donc été le théâtre de cette journée réunissant 60 jeunes entrepreneurs répartis en sept équipes. La plupart des projets ont focalisé les efforts sur le recyclage et le gaspillage alimentaire.



À l’issue de la journée, les équipes ont « pitché » leur projet devant un jury dans lequel se retrouvaient des institutionnels comme la CAPA, l’Académie de Corse , la DREETS en plus des membres organisateurs, mais aussi des recycleries comme la FALEPA ou Iniziativa . A noter que le recteur de Corse était aussi passé plus tôt dans la journée afin de découvrir le travail en cours. Bref, une belle journée de sensibilisation sur les problématiques locales, l’entrepreneuriat et l’ Economie Sociale et Solidaire .