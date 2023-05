Ajaccio : Une journée pour sensibiliser les motards à la sécurité routière

Les nombreux accidents, dont 9 mortels, où les motocyclistes ont été impliqués en Corse-du-Sud en 2022 ont incité la préfecture de la Corse-du-Sud à mettre en place , depuis désormais trois ans des journée de la « Pratique moto » impliquant divers acteurs et incluant plusieurs ateliers.



Une vingtaine de motocyclistes ont ainsi participé, ce samedi sur la piste d’éducation routière à Aspretto, à une journée de sensibilisation de la pratique moto organisée par les services de l'Etat et la gendarmerie ainsi qu’à Thomas Verdoni, pilote et formateur moto et l'auto-école Pujuila. « Il s’agit de sensibiliser toutes les personnes qui viennent vers le deux-roues aux bonnes pratiques à suivre, qu’il s’agit de jeunes venant d’acquérir leur permis de conduire ou des moins jeunes qui n’ont pas pratiqué depuis un moment, a expliqué Amaury de Saint-Quentin, Préfet de Corse-du-Sud. En effet, nous constatons malheureusement que beaucoup d’accidents en moto interviennent sur nos routes. En 2022, sur vingt accidents ayant entraîné la mort, neuf d’entre eux concernent des motos ».



Une vingtaine de motards étaient donc au rendez-vous afin de perfectionner leur conduite au gré de plusieurs ateliers. Des ateliers sur piste tout d’abord avec mise en pratique de freinage et contre-braquage, mais aussi un inventaire des équipements de protection, démonstration AIRBAG et vérification de la moto. Dans un second temps, un parcours routier encadré a été proposé afin de montrer la théorie de la trajectoire de sécurité et mise en application sur un parcours varié : positionnement sur la chaussée, placement en courbe et placement du regard.

Parmi les personnes présentes, certaines avaient fait le déplacement depuis la Haute-Corse comme Léa, 18 ans qui vient tout juste d’obtenir son permis. « Je voulais perfectionner ma conduite, car j’ai passé directement le permis sans passer auparavant par un 125. Donc il était important de pouvoir pratiquer et d’apprendre tous les réflexes de sécurité avec des professionnels de gendarmerie qui sillonnent nos routes au quotidien ».



Depuis le début de l’année, un seul accident mortel a été comptabilisé en Corse-du-Sud, contre sept morts l’an dernier à la même date ce qui conforte la préfecture de l’utilité de ce type de stage quant à la prévention et à la sécurité routière.