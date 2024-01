Ajaccio : Une journée de fête pour célébrer Saint-Vincent, le patron des vignerons

Ajaccio se prépare à célébrer la Saint Vincent, une fête empreinte de tradition viticole et de convivialité. Prévue le 20 janvier, cette journée spéciale honore le saint patron des travailleurs de la vigne et symbolise le début de la taille des vignes, promettant une récolte florissante.

Remontant au Moyen Âge, cette tradition du 22 janvier rassemble les vignerons pour rendre hommage à leurs prédécesseurs. La Corse, attachée à cette célébration, organise des intronisations de nouveaux confrères dans un esprit festif.

Le programme offre une diversité d'événements, de la messe à la cathédrale Santa Maria Assunta à la procession aux flambeaux jusqu'à la citadelle. La journée se clôture avec une soirée vigneronne, une tombola caritative, et un concert du groupe Sirocko. La restauration assurée par Romain Aicardi de l'hôtel-restaurant Sole e Monte complète cette journée dédiée à la richesse des productions viticoles d'Ajaccio.