Ajaccio : Un partenariat avec Sorbonne Université pour explorer les trésors de la bibliothèque Fesch

C’est un partenariat qui va permettre d’étudier de plus près l’un des joyaux d’Ajaccio. Ce mercredi, la Ville a signé une convention la liant à la prestigieuse Sorbonne Université afin que des chercheurs de cette dernière puissent venir étudier les collections anciennes gréco-latines de la Bibliothèque Fesch.



« Nous avons été contactés il y a presque un an par la Sorbonne qui, intéressée par notre fonds ancien, a voulu nous proposer une collaboration », explique Simone Guerrini, adjointe à la culture et au patrimoine. À la manœuvre, Hélène Casanova-Robin. D’origine corse, cette professeure de littérature latine à la faculté de lettres de Sorbonne Université avait déjà pu observer les nombreux trésors qui dormaient dans les rangées de l’institution ajaccienne et qui ne demandaient qu’à être explorés. « C’est un projet qui me tenait à cœur », livre-t-elle, « Je me suis dit que c’était à la faveur de partenariats auxquels maintenant les universités sont peut-être plus favorables, qu’il serait possible d’explorer ce fonds ancien d’une richesse exceptionnelle qui n’est pas connu et pas bien répertorié ».



Prévu pour une durée initiale de 3 ans - renouvelables de façon tacite - ce partenariat prévoit la venue, environ tous les deux mois, de petites équipes de chercheurs de l’université parisienne qui viendront s’intéresser aux volumes remarquables de la bibliothèque Fesch. Des ouvrages datant du XVIe, XVIIe, ou XVIIIe siècles et portant sur des domaines aussi divers que l’Histoire, la philosophie, la philologie, les langues et littératures latine et grecque antiques, l’astronomie ou encore la médecine antique et moderne. « Cette littérature antique reste l’armature fondamentale du savoir moderne. C’est à partir de cet héritage que s’est ensuite constituée la science moderne, puisque les Anciens avaient exploré tous les champs des sciences, des lettres et des arts », s’enthousiasme Hélène Casanova-Robin.