Ajaccio : Un nouveau centre d’ophtalmologie révolutionnaire à l’hôpital Eugénie

C’est dans un espace de 200m2 entièrement rénové, niché au dernier étage de l’hôpital Eugénie d’Ajaccio, qu’un nouveau centre d’ophtalmologie a célébré son inauguration ce mercredi 24 avril. Au programme : 4 salles de consultation, une salle de petite chirurgie et 2 salles d’examens complémentaires.



Afin d’offrir une qualité de travail et d’accueil optimale, le matériel médical a été entièrement réactualisé : « Il permet la prise en charge de davantage de pathologies oculaires et il permet de développer une nouvelle activité à l’hôpital qui est la chirurgie de la myopie au laser », se réjouit Nicolas Alfonsi, ophtalmologue.



L’équipe médicale et paramédicale a également été renforcée. De deux médecins, ils sont passés à quatre. Une infirmière, un orthoptiste et deux secrétaires viennent compléter l’équipe. Ainsi, par jour, 80 patients peuvent être reçus, contre 50 auparavant, lorsque le centre se trouvait encore à l'hôpital Notre-Dame de la Miséricorde.



« La localisation de ce service en centre-ville permettra le maintien d’une offre médicale publique de proximité. Il y a un volume de consultation important en ophtalmologie, je suis très heureux de pouvoir offrir cette prestation au plus près des Ajacciens. Les patients et le personnel soignant, motivé et compétent, méritent cette offre de qualité », se félicite quant à lui Jean-Luc Pesce, Directeur général ·du Centre Hospitalier Ajaccio.



Et ce n’est qu'un début. Nicolas Alfonsi annonce, d’ici la fin de l’année, la possibilité de pratiquer une chirurgie de la cataracte en 3D : « Cela existe depuis cinq ans seulement au niveau mondial. Et nous serons les premiers à le pratiquer en Corse », conclut-il fièrement.