Ajaccio : Un nouveau BTS Banque en alternance avec Amparà et La Poste

Le Pôle de Formation et d'Apprentissage Amparà lance une nouvelle formation en partenariat avec La Poste : un BTS Banque en alternance, désormais accessible aux jeunes sur toute la Corse. Ce diplôme Bac+2 vise à former des conseillers bancaires de proximité, à la fois sur les bancs de l'école et sur le terrain. Jean-Philippe Poma, directeur de La Poste de Corse, a rappelé les valeurs fondamentales de l’entreprise lors de la signature de la convention de partenariat : "Nous sommes une banque citoyenne, attachée à l'intégrité et à l'éthique. Chaque agent a l'obligation de signaler toute entorse, même si elle vient d'un supérieur." Un message fort pour ces futurs professionnels, qui recevront leurs accréditations au fur et à mesure de leur progression dans la formation.

La spécificité de cette formation ? Une approche mêlant théorie bancaire et expérience concrète en agence, avec un accent particulier sur la relation client. En plus des compétences techniques, les étudiants apprendront à "développer et fidéliser une clientèle", un savoir-faire essentiel dans une région comme la Corse.



La Poste a également mis en avant une tradition unique : le serment de ses agents. Lors de la cérémonie, les étudiants alternants ont prêté serment de "remplir avec honnêteté et probité les missions confiées, respecter les objets confiés par les clients, la vie privée d’autrui, le secret des correspondances". Ce rituel, bien ancré dans l’histoire de l’entreprise, est "pris très au sérieux", même s'il se déroule désormais dans un cadre moins formel, a souligné Jean-Philippe Poma, qui s’est lui-même prêté à cet exercice il y a 40 ans. En clôture, la direction a rappelé qu’à La Poste, l’évolution professionnelle est largement encouragée, citant l’exemple du directeur régional, ancien facteur. "Si vous êtes motivés, rien n'est impossible. Chez nous, les portes restent ouvertes pour ceux qui veulent progresser."