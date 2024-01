Ajaccio : Un homme en urgence absolue après l'incendie de son appartement

Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux et ont pénétré dans l'appartement en fracturant une porte, ils ont découvert la victime en arrêt cardio-respiratoire. Grâce à leur intervention rapide, les secours ont réussi à réanimer l'homme sur place avant de le transporter en urgence absolue vers le centre hospitalier de la Miséricorde, selon les informations du Service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud. Les sapeurs-pompiers ont déployé tous leurs moyens pour contenir le sinistre et empêcher sa propagation aux autres parties de l'immeuble.



Après l'intervention des secours, tous les résidents ont été autorisés à regagner leurs logements dans les heures qui ont suivi.



La police et des agents d'EDF-GDF étaient également présents. Les circonstances exactes de l'incendie demeurent à déterminer.Une enquête est en cours pour déterminer l'origine exacte du sinistre.