Ajaccio : Un homme écroué dans un "vaste trafic de stupéfiants"

La lutte contre le trafic de stupéfiants s'intensifie en Corse-du-Sud avec l'arrestation, le 16 janvier dernier, d'un homme de 45 ans impliqué dans un vaste réseau de drogue. Ce dernier, à la fois revendeur et usager au sein de cette organisation criminelle, a été appréhendé à la suite d'une enquête minutieuse menée par l'Office anti-stupéfiants (OFAST) d'Ajaccio.



Deux jours plus tard, le 18 janvier, l'individu a été formellement mis en examen et incarcéré en prévision de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention. Cette arrestation ne constitue pas un fait isolé dans le cadre de l'enquête en cours, qui a déjà abouti à six emprisonnements et à quatre mesures de contrôle judiciaire.

Selon la direction interdépartementale de la police nationale de Corse-du-Sud, le quadragénaire appréhendé est non seulement un usager, mais également un revendeur majeur impliqué dans ce réseau criminel. Cette nouvelle arrestation constitue ainsi la dernière d'une série d'interpellations liées à cette affaire particulièrement sensible.

L'action coordonnée de l'OFAST Ajaccio a permis de démanteler ce réseau criminel et de saisir d'importantes quantités d'argent et de biens. Les saisies effectuées au cours de l'enquête sont particulièrement marquantes, comprenant la confiscation de "14 000 euros", ainsi que la découverte de "5 armes d'épaule de catégorie A et B", une prestigieuse montre Rolex, et deux véhicules, dont un scooter Honda XADV.





Ces résultats démontrent l'efficacité des forces de l'ordre dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en Corse. Les autorités demeurent déterminées à traquer les criminels et à démanteler les réseaux illicites opérant sur le territoire. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'autres complices éventuels et de mettre fin à toute activité criminelle connexe.